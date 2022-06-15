Тюменские молодогвардейцы на помощь жителям Донбасса направят кровные деньги

Во Всемирный день донора Тюменское региональное отделение "Молодой гвардии" провело традиционную акцию "Двойное добро" - 8 активистов стали донорами и сдали кровь. Вознаграждение от донорства они потратят на покупку необходимых вещей семьям из ДНР и ЛНР.

"Собрали 6 500 рублей. Приобретать будем непосредственно все то, что необходимо семьям из ДНР и ЛНР. В основном постельное белье, детская одежда, памперсы и другое. Всю собранную гуманитарную помощь мы передадим в ближайшее время", — прокомментировал замруководителя ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Соколов.

Любой желающий может принести гуманитарную помощь для беженцев в штаб "Молодой Гвардии" по адресу: Володарского 47. Организаторы принимают бытовую технику, постельное белье, подушки и одеяла, кухонную утварь, сантехнику, мебель, овощи и консервированные продукты. Чтобы узнать точный список предметов, в которых нуждаются семьи из ДНР и ЛНР, необходимо связаться с проект-менеджерами "Молодой Гвардии" в личных сообщениях группы или по тел.: +7 (3452) 79-87-43.