Тюменские косплееры готовятся отпраздновать День молодежи

Фото предоставлено МЦ "Моя территория"

Мастер-классы по созданию косплея пройдут 14 и 20 июня в Тюмени, его результаты жители и гости города смогут увидеть на фестивале в честь Дня молодежи 26 июня.

Участникам мастер-классов расскажут об особенностях изготовления костюмов и атрибутики, участии в фестивалях и создании желаемого образа и дизайне. Помимо теории, предусмотрена практическая часть, по созданию первого элемента косплея. В качестве эксперта выступит Ника Горбачева, победительница различных конкурсов и фестивалей, таких как Cosplay Convent, "ИгроМир" и др. Посмотреть дефиле участников, а также других начинающих и опытных косплееров желающие смогут на фестивале в честь Дня молодежи 26 июня.

Мастер-классы будут проходить 14 июня в 19:00 в "Моей территории" (Ванцетти, 1) и 20 июня в 19:00 в "Космосе" (Республики, 165А). Для участия в них необходимо зарегистрироваться, подробности - в группе Students Cosplay Fest "ВКонтакте".

Победитель конкурса студенческих инициатив "Моя идея" и организатор МК Роман Илларионов: