Арт-объект для приятного времяпровождения создадут тюменские художники

В Тюмени проходит проект "Локальная сеть" от арт-группы "СЛОИ — сообщества Людей Объединённых Искусством" для молодых художников и дизайнеров, которые хотят проявить себя. Подробнее о проекте изданию "Тюменская область сегодня" рассказала его автор Елена Сысоева.
По словам Сысоевой, мысль о создании проекта возникла спонтанно, когда команда была проездом в Москве. Ребята посетили центр современного искусства "Винзавод".
— Мы очень устали за день и присели в сетчатую форму, похожую на гамак. Внезапно пришло осознание, что в Тюмени мало мест, предназначенных для посиделок на улице. Однако просто поставить такое же приспособление казалось не интересным. Мы были озадачены сплочением тюменского художественного сообщества. Так и было принято решение объединить креативную составляющую с созданием подобной конструкции для отдыха, — поведала автор.
"СЛОИ" хотят познакомить художников Тюмени посредством совместного оформления арт-объекта. Для этого были отобраны шесть опытных художников, рисующих на стенах.
В результате должен получиться яркий арт-объект — функциональная скамейка-гамак. На ней будут расположены щиты, раскрашенные художниками с обеих сторон.
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