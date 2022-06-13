Форум "Таврида" приглашает тюменцев

Академия пройдет на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму с 25 по 31 июля. Заявки принимаются до 20 июня включительно, итоги отбора будут подведены 8 июля. На арт-школы смены приглашаются музыканты, исполняющие джаз или классическую музыку.

Образовательно-просветительский заезд Юрия Башмета и Игоря Бутмана — это программа, результатом которой станет интеграция двух музыкальных стилей. Воплощение такой идеи станет первым продуктом деятельности будущего Университета креативных индустрий, который скоро появится в Крыму.

В рамках первой арт-школы будет создано Шоу классической музыки и балета под руководством знаменитого дирижера Юрия Башмета. На втором направлении прославленный саксофонист РФ, Игорь Бутман, организует с участниками концерт к 100-летию джазовой музыки.

Участниками Академии наставничества могут стать артисты симфонического оркестра, композиторы, менеджеры в сфере академического искусства, джазовые музыканты, звукорежиссеры и другие представители индустрии.

Программа каждого заезда включает 7 дней креатива и творчества нон-стоп, 40 часов прикладного искусства по разным направлениям, оценку компетенций от экспертов, а также современные образовательные форматы и нетворкинг между участниками, сообщает Мегатюмень.