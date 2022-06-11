Начался заочный этап студенческого конкурса "Лидеры 72"

Более 600 студентов из разных учебных заведений Тюменской области начали соревноваться за участие в финале конкурса управленцев.

Заочный этап представляет собой два тестирования на онлайн платформе. Первый тест — проверка общей эрудиции участников, второй — управленческих навыков.



После 13 июня в группе Студсовета Тюменской области в соцсети "Вконтакте" будут опубликованы списки топ-200 участников. Это студенты, которые наберут наибольшее количество баллов за решение тестов. Они пройдут в финал и будут бороться за возможность получить стипендию от Студсовета Тюменской области и пройти стажировки в региональных компаниях.

— Очень интересный формат проведения проекта. Я рада, что подала заявку! Надеюсь, что успешно прошла тестирование и войду в топ финалистов, чтобы биться за победу дальше! Вопросы оказались достаточно разносторонними и интересными, в целом мне понравилось, — поделилась впечатлениями Александра Подчувалова после прохождения заочного этапа конкурса "Лидеры 72" в разговоре с корреспондентом Комсомольской правды-Тюмень.