Картины курганских живописцев Щетининых представлены в Тюмени

В музейном комплексе имени И. Я. Словцова проходит выставка "В Атман", на которой представлены работы супругов Игоря и Надежды Щетининых. Посетители смогут увидеть порядка 140 картин живописных и графических картин. Подробностями мероприятия с изданием "Тюменская область сегодня" поделилась экскурсовод музея Алена Никитина.

Игорь и Надежда Щетинины являются членами Союза художников России. Художники не раз принимали участие в региональных, всероссийских и международных выставках.

По словам Игоря Щетинина, название выставки символично. Ватман — чистое пространство, на котором художник может изобразить все, что угодно, все, что его завораживает и привлекает. Творец волен в своих желаниях — самовыражению нет предела.

— Выставка объединяет порядка пятидесяти картин разных лет. Это и пейзажи Кургана 80-х годов, и зарисовки различных творческих поездок. Большое внимание уделяется абстрактным произведениям, — сообщила Никитина.

— Вдвоем творить непросто. В беседе оба живописца сказали, что работают отдельно, дабы не мешать стили и манеру друг друга. Но они никогда не отказываются от помощи — ведь со стороны бывает виднее, — добавила экскурсовод музея Словцова. Выставочный проект можно посетить до 10 июля.