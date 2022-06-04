Тюменцы смогут воплотить творческие идеи на театральной лаборатории

В Тюмени пройдет театральная лаборатория "ΔРАМА". С 23 июля по 7 августа горожане смогут реализовать свои самые смелые желания. Подробностями мероприятия с изданием "Тюменская область сегодня" поделилась руководитель лаборатории Екатерина Балашова.

— Наша целевая аудитория — творческая молодежь города. Нам стало ясно, что креативное сообщество в Тюмени разобщено, творческие единицы не часто работают совместно, тем более в отношении театральной культуры. Отсюда появилась цель — попытаться создать микроклимат для общения и совместной работы над проектами и спектаклями, обеспечить знакомство людей друг с другом, позволить им реализовать свои режиссерские идеи на одной из главных сцен города и творчески пообщаться друг с другом. Мы надеемся, что этот проект создаст прекрасную почву для творческого обмена, — прокомментировала руководитель лаборатории.

Лаборатория будет длиться две недели и включать в себя два блока: драматургический и актерско-режиссерский. Помимо "закрытого этапа", планируется провести ряд встреч с ведущими театральными деятелями города.

— Набор артистов откроется в середине июня. Примечательно, что участниками могут стать не только люди с театральным опытом, но и все желающие. Мы будем искать мотивированных и горящих людей, которые разделяют видения и цели друг друга, — подчеркнула Балашова.