Школьники Тобольска в пришкольном лагере изучают азы воинского дела

18:34 04 июня 2022
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Первая смена дневного лагеря стартовала на базе военно-спортивного молодежного центра "Россияне" в Тобольске, сообщают на официальной странице центра в соцсетях.

Ребятам рассказали о технике безопасности, правилах поведения и распорядке дня в лагере. После чего они придумали название для своих отрядов: "Ортики" и "УАЗ Патриот".

Организаторы пообещали, что скучать отдыхающим не придется. Для ребят подготовили ряд квестов, им предстоит укрепить свое физическое здоровье и окунуться в азы воинского дела.

Вожатые предусмотрели активный отдых на свежем воздухе и интересные занятия в отрядных помещениях. Ребята смогут подружиться и с пользой провести время, сообщает Тюменская линия.

Теги: Тобольск
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