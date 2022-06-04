16-летний учитель работает в Тобольске

В тобольской IT-школе работают два юных предпринимателя - Денису Жижкину и Егору Дубине всего по 16 лет, а они уже обучают детей программированию. Парни подрабатывали вожатыми в летнем лагере, и там заметили их успехи, предложили устроиться в школу. Те не стали отказываться.

Подростки оформились как самозанятые. Для этого просто скачали специальное приложение и указали данные. Затем приступили к работе.

"Мне дают методички, я пробегаюсь глазами по тому, что мне нужно рассказать ученикам. Но так как довольно быстро все меняется в сфере технологий и тем более в моей - языках программирования, то какие-то темы подстраиваю под себя: лишнее убираю, добавляю что-то из опыта", - рассказал “Вслух.ру” Егор Дубина.

У Егора заключен договор с IT-школой. Зарплата, говорит парень, вполне устраивает. Но признается - работа отнимает время, так что внимание в школе он уделяет только профильным предметам, по остальным просто держит стабильные оценки.