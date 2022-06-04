Молодые управленцы могут принять участие во Всероссийском форуме ОстроVа

Форум состоится на Сахалине с 13 по 19 августа. Регистрация на "ОстроVа" уже началась и будет проходить до 15 июня включительно. Участниками могут стать молодые люди от 18 до 35 лет — лидеры студенческих объединений, некоммерческих организаций или предприниматели.

Форум "ОстроVа" будет посвящен вопросам управления, организации и создания условий для развития молодежи на территории Дальнего Востока, включая Сахалинскую область.

Программа мероприятия состоит из нескольких треков: патриотизм и территориальное развитие (ОстроVа развития), туризм и гостеприимство (ОстроVа Гостеприимства), креативные индустрии и IT (ОстроVа Будущего).

Участники первого трека пройдут все этапы создания проекта по улучшению территории региона: от стадии разработки до согласования с властями и реализации. Второй трек посвящен повышению туристической привлекательности Сахалинской области — улучшение сервиса, развитие внутреннего туризма для жителей региона и т.д. Третий трек форума направлен на поиск идей по ускорению технологического и креативного развития в рамках выбранного региона (монетизация творчества, улучшение дистанционного образования, IT-решения для ключевых задач и не только).

Заявки на участие в форуме "ОстроVа" принимаются до 15 июня через платформу АИС Росмолодежь. Для этого необходимо зарегистрироваться на площадке, выбрать направление, заполнить анкету, выполнить творческое задание, а затем ждать подтверждения заявки. Тех, кто не попадет в число офлайн-участников, организаторы приглашают присоединиться к онлайн-формату мероприятия параллельно очной площадке, уточнил Мой портал.