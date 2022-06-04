Арт-объект в виде карты России появится в Тобольске

12 июня Мультицентр "‎Моя территория"‎Тобольск совместно со школьниками детского технопарка "‎Кванториум-Тобольск"‎ соорудят карту в честь праздника.

Арт-объект будет выполнен из фанеры при помощи лазерного станка со всеми чертами контурной карты России. По краю будет проходить подсветка из светодиодной ленты красного цвета.

— Команда придумала такой арт- объект для того, чтобы показать, что жители Тобольска — не всегда коренные тобольчане, а многие приехали из дальних уголков нашей большой страны. Гости мультицентра смогут оставлять отметку о себе: из какого города они переехали в Тобольск — отметила Екатерина Лезнева, директор мультицентра.

Также тоболяки смогут поучаствовать в квизе о России, проверить свои знания или приобрести новые. Организатором квиза станет Александр Теренин, ведущий. Посетить мероприятие сможет любой желающий в возрасте от 12 лет 12 июня в 15:00 по адресу ул. Красноармейская 6/4, уточняет Комсомольская правда-Тюмень.