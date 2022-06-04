Как защитить лук на садовом участке

Для защиты лука от нашествия луковой мухи можно воспользоваться препаратами химического происхождения, например, "Алатар", "Актара", "Сочва", "Мухоед". Но, прежде чем, прибегать к помощи небезопасной химии, опытные огородники предлагаю опробовать "в бою" с луковой мухой более экологичные средства.

- Самый простой и эффективный метод борьбы с луковой мухой — это регулярное опудривание посадок обыкновенной золой или табачной пылью, - говорит Нина Петрова, огородница с большим стажем. – Подсыпать их надо в междурядья по увлажнённой почве и обязательно заделать с помощью тяпки. Такие процедуры предпочтительно проводить каждые две недели. Можно изжить луковую муху поваренной солью, но тут важно не переборщить, чтобы не повлиять пагубно на развитие растений. Граненый стакан поваренной соли нужно растворить в ведре воды и полить лук таким раствором под корень по предварительно увлажненной почве. Спустя несколько часов необходимо смыть остатки солевого раствора с наземной части растений, а также обильно пролить чистой водой междурядья. Такую процедуру проводят не чаще 1 раза за сезон. Боится луковая муха нашатыря – одну столовую ложку на три литра воды. И вредителя отвадите от лука, а заодно удобрите его этим раствором. А вот личинки луковой мухи можно уничтожить смесью соды и соли – в пропорции один к двум.

Также в борьбе с луковой мухой огородники применяют смешанную посадку лука и моркови. В этом случае морковка своим ароматом отпугивает муху луковую, а запах лука не дает приблизиться к грядке мухе морковной.

Ещё отпугивают луковую муху запахи томатов, бархатцев, полыни, мяты, сосновой хвои, уточнили в АиФ - Западная Сибирь.