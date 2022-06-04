Нижнетавдинские врачи спасли жизнь молодой маме с инсультом

Фельдшерам скорой медицинской помощи Областной больницы №15 (с.Нижняя Тавда) практически ежедневно приходится оказывать медицинскую помощь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К сожалению, отмечают специалисты, в последнее время сосудистые катастрофы все чаще происходят среди молодых людей и людей среднего возраста.

"Подобный случай произошёл с молодой мамой двоих детей. На момент нашего приезда у нее отмечалось высокое артериальное давление, полное отсутствие речи, частичный парез, — рассказывает фельдшер скорой помощи ОБ№15 Михаил Воронин. — После оказания первой помощи, ЭКГ, установки венозного доступа, больную привезли в сосудистое отделение. В таких случаях медлить нельзя, важно оказать помощь в первые 4,5 часа. Пациентку доставили в больницу вовремя, и сегодня она уже выписана с выздоровлением".30-летняя пациентка вспоминает, что почувствовала стремительное ухудшение состояния в бане. "Сначала я почувствовала, что тяжело говорить, затем правая рука перестала держать ковш, следом "подкосилась" нога. Все это происходило на глазах у моей шестилетней дочери, которая и позвала на помощь, — рассказывает женщина. — Что было дальше, я не помню. В больнице провела 16 дней. И сейчас еще сохраняется сильная слабость в руке, в ногах, легкая амнезия и не полностью восстановилась речь, но я жива, и это главное. Спасибо бригаде скорой помощи, которая очень оперативно сработала и доставила меня в больницу".

Зачастую к инсульту приводит нерегулярный прием назначенных врачом препаратов и нездоровый образ жизни. Нужно знать, что высокое давление, высокий холестерин, избыточная масса тела повышают риск развития инсульта. А тем, кто уже столкнулся с заболеванием, врачи рекомендуют регулярно наблюдаться у специалистов и своевременно проводить обследования организма, уточнила Жанна Стрижак, представитель пресс-службы Областной больницы №15