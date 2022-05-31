Тюменские общественники собрали вторую партию гуманитарного груза для жителей Краснодона

302 килограмма гуманитарной помощи отправят в Краснодонский район из Тюменской области, это вторая партия, первая отправлена 29 апреля, сообщил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

Жители подшефного района ЛНР Тюменской области получат матрасы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, полотенца от Общественной Палаты Тюменской области и регионального отделения Всероссийского общества инвалидов по зрению.

"Это наш маленький вклад в гуманитарную помощь. Первая партия ушла 29 апреля. Я думаю, что впереди у нас много интересных дел, всячески будем участвовать в оказании и гуманитарной, и материальной помощи нашим братьям в Краснодоне", - рассказал Геннадий Чеботарев.