Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области ниже уровня РФ в 2,5 раза

Заболеваемость COVID-19 снижается в Тюменской области на протяжении последних 15 недель, показатель заболеваемости за прошедшую неделю составил 7,5 на 100 000 населения - в 2,5 раза ниже, чем в среднем по стране, сообщает информцентр правительства.

Отмечается, что заболеваемость снижается во всех возрастных группах. Тяжелая форма коронавируса - у 2,5% заболевших.

По охвату населения тестированием на COVID-19 Тюменская область занимает 5 место в России.