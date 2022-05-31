Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области ниже уровня РФ в 2,5 раза

08:07 31 мая 2022
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Заболеваемость COVID-19 снижается в Тюменской области на протяжении последних 15 недель, показатель заболеваемости за прошедшую неделю составил 7,5 на 100 000 населения - в 2,5 раза ниже, чем в среднем по стране, сообщает информцентр правительства.

Отмечается, что заболеваемость снижается во всех возрастных группах. Тяжелая форма коронавируса  - у 2,5% заболевших.

По охвату населения тестированием на COVID-19 Тюменская область занимает 5 место в России.

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