Сотрудники ГИБДД активизируют работу на федеральных автодорогах

Тюменской области в преддверии сезона отпусков, учитывая сезонное увеличение трафика легкового транспорта, движущегося из северных в южные регионы страны.

Особое внимание автоинспекторы уделят контролю за соблюдением скоростного режима, выездом на встречную полосу, а также соблюдению правил перевозки детей в автомобилях. В этом году на федеральных автодорогах Тюменской области произошло 93 ДТП, в которых погибли 11 человек, более 100 человек ранены, это меньше, чем в минувшем году. Снижение аварийности происходит, в том числе, в результате реконструкции автодорог и исключения встречного разъезда для транспорта, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Автоинспекторы предупреждают водителей о необходимости чаще отдыхать, чтобы не уснуть за рулем, особенно в ночные и ранние утренние часы.