Как путешествовать с питомцем, рассказали тюменцам

Как правило, у большинства авиакомпаний питомцев разрешено перевозить только в багажном отделении. В салон можно брать лишь тех животных, чья масса вместе с контейнером не превышает 5-8 килограммов, а габариты переноски в сумме – не больше 115 сантиметров.

Для поездов ограничения относительно мягче – животное в любом случае поедет рядом с хозяином. Маленькие питомцы должны находиться в переноске, сумма трех сторон которой не превышает 180 сантиметров. Для перевозки крупного животного нужно полностью выкупить купе, обязательны намордник и поводок.

Можно оставить питомца и дома – в Тюмени работают зоогостиницы. Как рассказала Вслух.ру владелица кинологического центра Мария Цепляева, в сезон отпусков услуги таких заведений действительно востребованы. Зоогостиницы даже заключают договор с хозяином, и если животное убежит, компания должна будет возместить его стоимость в двойном размере.