Более двух километров сетей теплоснабжения заменят в Уватском районе

Кампания по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2022-2023 гг. началась в Уватском районе, сообщает глава муниципалитета Вячеслав Елизаров в своем Telegram-канале.

В поселках Нагорном и Мугене, в селе Демьянском заменили узлы учета тепловой энергии на границах балансовой принадлежности. В районе заменят 2 тыс. 130 метров сетей теплоснабжения, отремонтируют котельную и водонапорную башню, водоочистные сооружения, водопроводный колодец, канализационные насосные станции, оборудование в котельных. Проведут техническое обслуживание сетей водоснабжения в Увате. Работы выполняются согласно требований к стандартам качества жилищных и коммунальных услуг.

В 2021 году в левобережном Увате установили блочные канализационные сооружения с емкостью накопителем. Провели капитальный ремонт сетей теплоснабжения в Красном Яре и котельной РОВД в Увате. Выполнили работы по ремонту оборудования и покрытия кровли котельной в Демьянке, сообщила Тюменская линия.