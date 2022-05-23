За год население в Тюменской области увеличилось на семь тысяч человек

В Тюменской области на 1 марта 2022 года численность населения составила 1 млн 551,3 тыс. человек. За год она увеличилась на 7 тыс. человек. С предварительными данными Тюменьстата ознакомился Вслух.ру.

По данным ведомства, в январе-феврале родилось 2 тыс. 773 малыша (2 тыс. 832 в тот же период прошлого года). В этот же период зарегистрировано 1 тыс. 159 браков (1 тыс. 110).

6 тыс. 592 человека переехали на ПМЖ в Тюменскую область. Основная часть – 5 тыс. 784 человека – перебрались из других регионов. Еще 778 человек из стран СНГ, 30 – из дальнего зарубежья.

Ранее управление ЗАГС Тюменской области сообщало, что в первом квартале в регионе родилось 27 двоен и одна тройня. Самыми популярными именами стали София, Анна, Ева, Виктория, Мария - для девочек, Артем, Александр, Дмитрий, Михаил, Матвей - для мальчиков. 75 процентов свидетельств о рождении выданы в роддомах.