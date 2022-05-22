Ишимский музейный комплекс им. П.П.Ершова встретил гостей из Казанского

Музеи Тюменской области радушно принимают земляков и гостей из других населенных пунктов региона. Недавно группа из Комплексного центра соцобслуживания населения села Казанское побывала в одном из зданий музейного комплекса г. Ишима - "Городская Управа".

Одним из ключевых событий поездки стало посещение музея "Городская Управа", расположенного в историческом здании в центре города.

Музейщики с готовностью открыли перед гостями все свои выставки. Временной диапазон экскурсии охватывал огромный период: от палеонтологических экспозиций, возраст экспонатов которых насчитывает до 600 миллионов лет, до недавно обновленной "Стены памяти", посвященной ишимцам – участникам Великой Отечественной войны.

По словам экскурсовода музея Марины Зименовской, музейный комплекс тесно сотрудничает с социальными учреждениями города Ишима. Нередкие гости в музее и жители соседних районов. Причем, музей готов помочь даже с доставкой экскурсантов на своем автобусе. Такое взаимодействие идет на пользу всем и делает жизнь земляков насыщеннее и ярче.

По материалам Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова (г. Ишим).