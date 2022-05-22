Правильному парению учат в Тюменском Центре банных традиций

Более 100 мастеров по парению обучили в Центре банных традиций в городе Тюмени в 2021 году. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель Центра банных традиций Олеся Макарова.

"Развитие банной культуры, правильного парения в бане набирает популярность и активно развивается в стране, мы хотим быть частью этого процесса. Обучение прошли мастера из Владивостока, Челябинска, Миасса, Екатеринбурга, Уренгоя, Тобольска и конечно Тюмени", - добавила она.

В 2021 году было организовано пять семинаров, куда были приглашены преподаватели международного уровня.

"На семинарах мы даем азы классического парения и спа-процедур. Приглашенные преподаватели дают глубокие и специализированные темы: правильное применение контрастов, парение суставов, правильный температурный режим и многое другое", - отметила Олеся Макарова.