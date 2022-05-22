Тюменские выпускники могут устроиться на работу почтальонами и операторами

Почта России готова обучить и взять на работу почтальонами и операторами тюменских выпускников. Об этом корреспонденту издания Megatyumen.ru сообщили в пресс-службе УФПС по Тюменской области.

- Кандидатам от 18 лет, имеющим аттестат, почта готова предложить работу почтальона или оператора. Компания гарантирует возможность карьерного роста, "белую" зарплату и работу рядом с домом, а также полный соцпакет и внутреннее обучение, - пояснили в ведомстве.

Для работы почтальоном важно быть мобильным и уметь находить общий язык с людьми. Должность оператора предполагает работу с компьютером и доброжелательное отношение к клиентам. Внимание к деталям и общительность помогут быстрее освоить почтовую профессию и получить повышение.

- Работа в почте также дает возможность участвовать в профессиональных конкурсах и спортивных мероприятиях. Операторы и почтальоны при желании быстро "вырастают" до руководителя отделения связи.