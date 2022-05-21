Тюменские студенты представили регион в мастерской управления "Сенеж"

Дания Апасова и Владислав Ширинговский приняли участие в образовательной программе мастерской управления "Сенеж". Тюменцы поделились опытом организации проекта "Студент года" и поучаствовали в вебинарах.

В "Сенеже", образовательном центре Солнечногорска, прошла образовательная сессия для организаторов и победителей регионального этапа российской национальной премии "Студент года". Дания Апасова и Владислав Ширинговский представили региональную дирекцию конкурса "Студент года" на образовательной смене в мастерской управления.

"Я, как организатор, работала над идеями развития конкурса "Студент года" и поделилась кейсами по реализации проекта в 2021 году в Тюмени. Узнала планы от федеральной дирекции на этот проект в 2022 году, — рассказала Moi-portal.ru Дания Апасова представитель тюменской дирекции конкурса "Студент года".

"Сенеж" — это увлекательное место, где я познакомился с лучшими студентами страны с похожими целями на жизнь. Я не мог представить, что за 3 дня можно так сблизиться с людьми и прокачать себя. Мы изучали как развивать все четыре типа интеллекта, строили проект своего бизнеса, учились работать в команде и генерировать креативные идеи, нас обучили как правильно использовать свои внутренние ресурсы. Хочу выразить благодарность Студенческому совету Тюменской области за возможность участвовать в таком мероприятии. Я зарядился энергией на работу и горю желанием участвовать в этом году в проекте "Студент года" и доказать, что я лучший спортсмен 2022 года России! — поделился эмоциями после участия в образовательной сессии Владислав Ширинговский, победитель регионального конкурса "Студент года".