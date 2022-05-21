С работами живописца Андрея Ердякова знакомятся тюменцы

В музейном комплексе имени И. Я. Словцова проходит выставка "На грани иллюзий" тюменского художника Андрея Ердякова. Подробностями мероприятия с изданием "Тюменская область сегодня" поделилась экскурсовод музея Алена Никитина.

В 80-х годах Андрей Павлович окончил художественно-оформительское отделение Тюменского училища искусств. В 1989 году он вошел в молодежную организацию Союза художников СССР. На данный момент художник занимается станковой графикой, живописью, дизайном и типографикой, а также участвует в различных фестивалях и выставочных проектах.

По словам Никитиной, на выставке представлены работы Ердякова в жанре натюрморт.

– Смотря на картины Андрея Павловича, понимаешь, почему выставка называется "На грани иллюзий". Его творчество – синтез: света и тени, правды и вымысла, добра и зла. Сам живописец говорил, что старается показать окружающий нас мир с разных сторон: понятной и непонятной, хорошей и плохой. Иногда это даже вымышленные сюжеты, – прокомментировала экскурсовод.

О натюрморте часто говорят, что этот жанр – своеобразная беседа художника с натурой. Живописца ничего не отвлекает от центрального сюжета картины, он сосредотачивается на глубине, красоте и выразительности художественных приемов. Зачастую именно осмысление простых предметов и привлекает зрителей.