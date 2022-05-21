Художники со всей страны изучили Тюмень, чтобы потом создать арт-объекты

Художники со всей России на протяжении трех дней, с 13 по 15 мая, изучали Тюмень, чтобы потом посвятить ей арт-объекты. "Морфология улиц" в этом году посвящена внутреннему дому. Чтобы участники смогли в полной мере отразить тему, для них организовали прогулки по городу.

Художников отвезли на горячие источники, показали им старую зареку и исторический центр. Сейчас участники "Морфологии" уже вернулись домой, им предстоит командами создать парные эскизы, изобразить то, на что их натолкнула Тюмень. В этом году художники будут создавать не только стрит-арт, но и инсталляции с арт-объектами.

"Начало года для нас было сложным, мы не знали, как будет развиваться проект и искусство вообще. Поэтому выбрали душевную тему - внутреннего дома. Даже когда мы уезжаем в другой город или страну, дом всегда там, где мы. И мы хотим, чтобы художники подумали на эту тему", - рассказала Вслух.ру организатор фестиваля уличного искусства "Морфология улиц" Юлия Саначина.