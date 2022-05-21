Тюменцев научат проводить экскурсии сотрудники Молодежного центра Эрмитажа

С 20 по 27 июня в Молодежном театральном центре "Космос" пройдет школа арт-медиации. К участию приглашаются художники, работники выставочных пространств, волонтеры в сфере культуры. Участие бесплатное.

В школе обсудят вопросы: что такое медиация в российских арт-институциях, как ей прижиться в классических музеях и как обсуждать противоречивое искусство с разной аудиторией. Встречи будут проходить в формате лекций, практических занятий и обсуждений. Каждый из участников школы разработает методическое пособие по медиации, а также создаст авторскую экскурсию. Чтобы поучаствовать, нужно пройти регистрацию в группе "Космоса" в социальной сети в "Вконтакте" до 27 мая включительно.

Эксперты программы: Анна Тыренко — филолог, преподаватель современного искусства в Государственном Эрмитаже и Высшей Школе Экономики в Санкт Петербурге, и Марат Исмагилов — историк искусства, лектор, окончил магистерскую программу факультета Европейского университета в Санкт-Петербурге.

— Необязательно профессионально заниматься творчеством: мастер-классы и лекции, школы и лаборатории помогают развивать надпрофессиональные компетенции, которые пригодятся всем, вне зависимости от сферы деятельности. В городе всегда есть люди, которым узнавать что-то новое. В школе арт-медиации мы ждём всех желающих, кто готов с вниманием отнестись к людям, помочь им увидеть красоту в окружающем мире, отрефлексировать свои впечатления от спектаклей, выставок, перформансов. Медиатор — это почти психотерапевт, — рассказала Александрина Шаклеева, руководитель Театрального центра "Космос" корреспонденту Мегатюмень.