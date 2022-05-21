На Шарохинском фестивале в Тюменской области выберут лучших мастеров традиционных ремесел

Специалисты традиционных ремесел покажут свои умения на конкурсе декоративно-прикладного творчества "Кубок мастера", который пройдет в рамках VI открытого Шарохинского фестиваля в Голышманово 25 июня.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала ответственная за проведение конкурса Надежда Степанова.

"При желании в конкурсе могут принять участие ремесленники России и даже зарубежья. Но пока заявки подали только жители юга Тюменской области. На данный момент мы получили 10 заявок, но поступает много звонков с вопросами, поэтому мы планируем набрать около 30-40 мастеров", - сказала она.

Конкурсанты покажут свои навыки в художественной обработке текстиля, дерева, камня, металла, в изготовлении шарохинских сувениров. В каждом из пяти направлений судьи выберут лучшего ремесленника, который получит Кубок мастера и денежный сертификат.

"Также в рамках фестиваля запланировано много разных мероприятий. Это семейный сельский квест, игры, народные обряды. Сельские поселения Голышмановского округа представят своеобразные инсталляции деревенских изб, хозяйственных дворов. Традиционно выступят артисты, пройдет конкурс частушек, баянистов, народных костюмов", - добавила Надежда Степанова.

Шарохинский фестиваль пройдет на центральной площади рабочего поселка Голышманово 25 июня. За более подробной информацией можно обратиться по телефону: 8 (34546) 25033.