Птицефабрика "Пышминская" первой в Тюменском районе завершила посевную

В Доме культуры села Онохино работников птицефабрики поздравил с их достижением председатель думы Тюменского района Валентин Клименко. Он наградил генерального директора "Пышминской" Сергея Тимофеева благодарственным письмом за высокий уровень организации производственных процессов на предприятии.

Не остались "в тени" и другие сотрудники. Заместитель главы района, начальник управления АПК Виталий Беспалов вручил благодарственные письма 17 сотрудникам за добросовестную работу и успешное завершение сева яровых зерновых культур в 2022 году. Также благодарственным письмом был награждён коллектив столовой птицефабрики за "своевременные и вкусные обеды".

К поздравлениям присоединился глава Онохинского муниципального образования Алексей Корсаков и ансамбль русской песни "Кудрина". Посевная в Тюменском районе продолжается. В этом году планируется засеять 10 778 га зерновыми и зернобобовыми культурами, посеять кормовых - на 24 585 га, посадить на 2 082 га картофель и на 451 га – овощи, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.