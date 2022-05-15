В проекте #пинкодбизнеса участвуют тобольские студенты

14:28 15 мая 2022
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50 студентов Тобольского многопрофильного техникума стали участниками проект #пинкодбизнеса. Об этом рассказал председатель Тобольского отделения "Опоры России" Константин Константинов.
"Студенты "поиграют в бизнес" несколько недель и поймут, насколько им близка роль предпринимателя, менеджера или специалиста. 8 наставников из числа предпринимателей будут помогать студентам выстроить грамотный бизнес-план и воплотить его в жизнь", - говорит он.

Главной задачей проекта #пинкодбизнеса является профориентация молодежи в сфере предпринимательства. Итогом проекта станет презентация бизнес-идей, которая пройдёт 21 мая.

В день старта проекта, 1 мая, студенты на примере студии груминга животных совместно с наставниками разобрали финансовую составляющую проекта, посчитали примерную стоимость инвестиционных, постоянных и переменных затрат. Все команды получили домашнее задание - составить таблицу с управленческим учетом, где построчно необходимо заполнить все расходы, посчитать примерную стоимость среднего чека и чистую прибыль, сообщила Тюменская линия.

Теги: студенты , Тобольск
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