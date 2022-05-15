Объемы розничной торговли, общепита и платных услуг увеличились за год в Тюменской области

Данные по итогам первого квартала 2022 года обнародовал Росстат, с динамикой ознакомился Вслух.ру.

Оборот в общепите по сравнению с январем-мартом прошлого года вырос на 4,5% и составил 7 млрд 906,3 млн рублей. Более существенный прирост показали платные услуги. Объем составил 33 млрд 391,2 млн рублей, на 10,9% больше, чем годом ранее.

Объем розничной торговли в регионе оценен в 118 млрд 061,4 млн рублей — на 2,9% больше.

Напомним, что в рейтинге Тюменьстата по итогам января-февраля Тюменская область занимала второе место в УФО (после ЯНАО) по рознице из расчета на душу населения. Причем и по продовольственным, и непродовольственным товарам. Традиционно большая часть расходов тюменцев приходилось на непродовольственную группу. По общепиту и платным услугам регион занимал 3 и 4 места соответственно.