Правильно жить с диабетом учат пациентов в тюменской больнице

Сахарный диабет входит в тройку заболеваний, которые являются распространенными причинами высокой смертности и инвалидности. "Современный человек больше ест, меньше двигается, а также находится в постоянном стрессе. Число пациентов с сахарным диабетом сложно точно подсчитать. Многие и не знают о своем заболевании, так как на начальных этапах оно протекает практически бессимптомно", — рассказала врач-эндокринолог ОБ №19 Динара Булатова. Регулярное прохождение диспансеризации, профосмотров, участие в специализированных школах диабета очень важны. Школы диабета, которые здесь проводятся регулярно, помогают людям освоить навыки самопомощи и научиться "дружить" с этим заболеванием.

В прошлом году в ОБ №19 прошло 125 таких занятий. Каждый их участник получает персональные рекомендации по сахароснижающей терапии и самоконтролю. Проходят они и проверку состояния органов-мишеней сахарного диабета - это глаза, почки, сердце, нижние конечности. По словам доктора, в последнее время все чаще стали диабет второго типа, который прекрасно поддаётся коррекции и профилактике. В первую очередь таким пациентам показана нормализация веса тела и поддержание его. В прошлом году из 3652 человек, побывавших на приёме у эндокринолога, у 750 поставлен диагноз "Ожирение", уточнила Людмила Гринфельд, представитель пресс-службы Областной больницы №19