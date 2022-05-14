Выступлениями команд официальной лиги КВН могут насладиться тюменцы

В конце мая во Дворце творчества и спорта "Пионер" состоится четвертьфинал официальной лиги КВН "Запсиб". Подробностями мероприятия с изданием "Тюменская область сегодня" поделилась менеджер события Виктория Лазовская.

Зрители увидят визитные карточки и музыкальный фристайл от команд из Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга, ХМАО, Кургана, Москвы, Омска, Тюмени и Ялуторовска.

– Музыкальный фристайл – это конкурс КВН, который может быть абсолютно любым форматом или формой, главное, чтобы в нем была "музыкальность". Обычно проходит в следующих формах: музыкальное приветствие, музномер, конкурс одной песни, музыкальное домашнее задание. Для участников это прекрасная возможность прокачать себя и набраться опыта для участия в центральных лигах. Также это подготовка к Международному сочинскому фестивалю команд КВН "КиВиН", – прокомментировала Лазовская.

Из тюменских команд особенно выделяются коллективы "Алое Лера", "Vice city" и "Без комплексов".