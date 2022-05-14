Регистрация на студенческий конкурс управленцев "Лидеры 72" стартовала в Тюмени

Студенты Тюменской области протестируют свои лидерские качества и эрудицию. Топ-200 участников пройдут в финал и будут соревноваться за стажировки и стипендии от Студсовета Тюменской области.

Подать заявку на конкурс могут студенты университетов, колледжей и техникумов очной формы обучения в возрасте от 16 до 30 лет. Каждый участник проверит свои лидерские качества, познакомится с активными студентами области и приобретет новые знания. Лучшие получат шанс стать стипендиатом Студенческого совета Тюменской области и пройти стажировку или практику в крупных региональных компаниях.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на странице Студенческого совета Тюменской области в социальной сети "ВКонтакте" до 31 мая. После этого состоится заочное онлайн-тестирование по двум блокам: "Эрудиция" и "Управленческие компетенции". 200 человек, которые получат наибольшее количество баллов, пройдут в финал. Очный этап пройдет 11 и 12 июня и будет состоять из ретеста, организационно-деловой и интеллектуальной игр, кейс-турнира. За каждый этап эксперты начислят баллы. 12 июня станут известны победители — это первые 10 человек в итоговом рейтинге. Эти студенты получат стипендию, уточнили в Мегатюмени.

