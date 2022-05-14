Куда можно сдать ненужную одежду в Тюмени

Центр социальной помощи "Семья" открыл в Тюмени "Лавку добра". Там собирают одежду и передают нуждающимся. Привезти вещи можно на Ермака, 1а; Амурскую, 150; Геологоразведчиков, 14а, сообщает Вслух.ру.

Будут рады одежде и в "Милосердии" - организации, которая помогает бездомным людям. Центр всегда нуждается в хороших вещах. Также привезти на Коммунистическую, 70 можно продукты и лекарства.

На Котельщиков, 2 работает "Лаффка", владельцы называют ее благомагазином. Принимаемые вещи там сортируют: часть уходит на переработку, часть - в мастерскую, остальное попадает в секонд-хенды или утилизируется. Также магазины "Лаффки" расположены на Пермякова, 7 и Интернациональной, 140.

Эко-секонд "Чулан" на Богдановича, 11/3 и Комсомольской, 58 тоже принимает одежду. Ее также сортируют и отправляют на переработку, благотворительность или продажу.

В Тюмени установлены и "Ящики добра". Круглосуточно работает точка на Пушкина, 10, еще одна расположена в ЦУМе. Одежда из "ящиков" отправляется нуждающимся.