Александр Моор поздравил тюменцев с Днем Победы

Губернатор поздравил жителей Тюменской области с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В видеообращении к тюменцам Александр Моор поблагодарил ветеранов за ратные и трудовые подвиги, отметил вклад региона в общую Победу.

"Наши деды и прадеды жили ради процветания Отечества, ради счастливого будущего детей и внуков. И мы, их потомки, будем верны этим целям. Вечная слава победителям! С праздником! С Днем Победы!" - обратился к землякам губернатор.

Более 250 000 жителей Тюменской области сражались на фронтах, около 100 000 погибли.