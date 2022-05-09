Александр Моор поздравил тюменцев с Днем Победы

Губернатор поздравил жителей Тюменской области с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В видеообращении к тюменцам Александр Моор поблагодарил ветеранов за ратные и трудовые подвиги, отметил вклад региона в общую Победу.
"Наши деды и прадеды жили ради процветания Отечества, ради счастливого будущего детей и внуков. И мы, их потомки, будем верны этим целям. Вечная слава победителям! С праздником! С Днем Победы!" - обратился к землякам губернатор.
Более 250 000 жителей Тюменской области сражались на фронтах, около 100 000 погибли.
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