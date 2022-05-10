Советами идеального торта поделилась с тюменцами домашний кондитер

Творческий процесс выпечки способствует развитию и самовыражению

В идее печь торты на заказ много привлекательных моментов, ведь торт – важный атрибут любого торжества, а процесс выпечки – дело творческое, способствующее не только саморазвитию, но и самовыражению. Так, к примеру, тюменка Анна Мингалева еще с юношеского возраста мечтала открыть свой ресторан, кофейню или кондитерскую.

– В 18 лет решила, что нужно делать хоть какие-то шаги на пути к своей мечте. Начала печь на дому, чтобы понимать процесс изнутри. Я с самого детства у плиты. Все началось в 3 года с блинчиков, потом переросло в торты на все праздники, – рассказала Анна изданию "Тюменская область сегодня".

Частный кондитер имеет немало заказов – спрос на кондитерскую продукцию всегда есть.

– Продвигать бизнес не легко. Когда думаешь про домашнего кондитера, возникает мысль, что он только печет. Но это не совсем так. В наше время домашний кондитер – это и кондитер, и фотограф, и маркетолог, и таргетолог, и упаковщик. Домашние кондитеры чаще всего самозанятые, поэтому не могут делегировать часть обязанностей на кого-то, им приходится все процессы выполнять самостоятельно. Нужно начать, не зацикливаясь на всех нюансах. Потому что если продумывать все до мельчайших подробностей, то так никогда с места не сдвинешься, – отметила Анна Мингалева.