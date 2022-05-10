В новом социальном пилотном проекте участвует Тюменская область

Тюменская область - один из 13 регионов, в котором определят индекс клиентоцентричности Центров занятости населения. Пилотный проект реализуется на базе отделения Центра занятости по городу Тобольску и Тобольскому району.

"Приоритеты людей постепенно сдвигаются от простого поиска места работы к возможностям для самореализации, построения карьеры. Именно для этого перестраивалась работа центров занятости. Чтобы вне зависимости от места проживания гражданин мог получить широкий спектр услуг – от психологической поддержки и профориентирования до переобучения. Обратная связь от граждан, которую мы получим благодаря пилоту, поможет нам проанализировать клиентский опыт и выработать эффективную методику оценки сервисов и работы каждого центра занятости", – отметила замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова.

Итоги опроса соискателей и работодателей подведут Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Федеральный центр компетенций в сфере занятости.

Результаты проекта ожидаются в конце июня 2022 года. По итогам апробации Министерство труда и социальной защиты подготовит рекомендации, на основе которых в дальнейшем будет строиться распространение лучших практик на все регионы.

По материалам департамента труда и занятости населения Тюменской области.