В проекте "Кампус 2.0. В общаге" победили студенты из общежития ТюмГУ

Среди студентов Тюмени определилась "Лучшая команда общежития" в проекте "Кампус 2.0: ВОбщаге". Победителем стала команда "Узбекско-Казахский союз" из ТюмГУ.

Первое место в общем зачете заняла команда "Узбекско-Казахский союз" из четвертого общежития ТюмГУ. Второе место – команда первого общежития ТИУ "Юпитер". Замкнула призовую тройку команда четвертого общежития Тюменского ГМУ "Здравствуйте, Тимур!". Победители получили билеты в аквапарк, а командам-призерам вручили сертификаты на участие в командной игре виртуальной реальности и памятные призы.

— Моя жизнь прежней уже не будет. Эти две недели пролетели незаметно, очень рада, что этот проект появился в моей жизни. Я познакомилась с новыми людьми, получила незабываемые эмоции и опыт. В этом проекте я попробовала себя в качестве лидера. "Кампус" перевернул мою жизнь с ног на голову: я стала более энергичной и собранной, а моя жизнь заиграла новыми красками. Жду новых крутых проектов. Студсовет — вы молодцы! — рассказала Олеся Половченя, капитан команды "Звёздные воины", студентка ТюмГУ.

За победы в отдельных этапах студенты получили памятные статуэтки и подарочные сертификаты на прохождение квеста. В кулинарном поединке лидером стала команда "Пироговцы" из четвертого общежития ТюмГУ. Девочки приготовили салат "Озеро биофака" с лебедем и розой из помидоров. Жюри оценило их произведение на максимальный балл. В спортивных турнирах, бамперболе и боулинге первенство одержала команда "Hajimе" из третьего общежития ТюмГУ. В интеллектуальной игре с большим отрывом выиграла команда "Узбекско-Казахский союз", они же заняли первое место по итогам конкурса видео-визиток. Самыми творческими оказались ребята из команды "210 БЧС" первого общежития Тюменского ГМУ. В квесте по молодежным пространствам победила команда "Общажный boysgirls" из общежития Колледжа цифровых и педагогических технологий, сообщила Мегатюмень.