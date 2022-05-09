Тюменцы участвуют в фестивале дарения

В культурном центре "Контора пароходства" в рамках фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ появился книгообменник.

– Мы уверены, что нужно стимулировать читательскую активность с помощью проведения интересных мероприятий и практикумов, внедрять современные способы популяризации литературы, продвигать творчество местных писателей и поэтов. В настоящий момент происходит модернизация не только литературных направлений, но и методов общения с читателями, что не может не радовать, – прокомментировала изданию "Тюменская область сегодня" медиаменеджер мультицентра Софья Брудкова.

Всего за несколько дней стала заметна положительная динамика. Люди принесли самые разные сборники и произведения.

– Отдельно хочу выделить детскую литературу. Ее достаточно много. Мало кому из детей интересно читать учебники. Поэтому существует большое разнообразие познавательных книг с легкой и интересной подачей. Родителям тоже есть из чего выбрать – на стеллажах масса книг о воспитании и развитии детей. Многие интересуются основами детско-родительских отношений с точки зрения психологии, – отметила медиаменеджер.