Советы по благоустройству садовых участков дали тюменцам

Если вы решили заняться укладкой тротуарной плиткой самостоятельно, то некоторые лайфхаки вам пригодятся.



- Выбирайте плитку толщиной от 2 до 6 сантиметров, - советует мастер-самоучка Виктор Бережной. - Для двора, по которому могут ездить машины, стоит остановиться на плитке толщиной 4 см, так как более тонкая может растрескаться.

Вибролитая плитка немного дороже штампованной, но прочнее и красивее. Укладывать своими руками проще всего плитку фигурной формы, сложнее – мелкую ромбовидную и прямоугольную. Необходимое количество плитки рассчитывается в зависимости от площади двора, методика подсчета может отличаться у разных производителей. На средний двор понадобится 2-3 тонны песка без примесей глины. Также нужен цемент, бордюры для отгораживания площадки. На подготовительном этапе не забудьте сделать уклон на несколько градусов, чтобы не скапливалась вода.

Лучший вариант уклона – в сторону улицы. Если двор имеет уклон в сторону дома, то придется позаботиться о водоотводе. Прямо перед укладкой готовят смесь из песка и цемента в соотношении 6:1. Песок лучше брать влажный. Между плитками оставляйте расстояние примерно 5 мм. В тех местах, где плитка будет испытывать повышенные нагрузки – у бордюров, ворот, стоит уложить ее не на смесь, а на цементно-песчаный раствор. Ряды плитки выкладывают от себя, чтобы продвигаться по уже уложенной. Края площадки, на которой укладывалась плитка, окаймляют бордюром.

Виктор Бережной рекомендует после укладки всей плитки и бордюров швы нужно еще раз засыпать смесью песка и цемента. Готовую площадку обильно поливают водой – она смывает песок и, проникая под плитку, помогает ей крепче сцепиться с песчаной подушкой, сообщает АиФ - Западная Сибирь.