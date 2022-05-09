Участником масштабного фотопроекта стала Тюмень

Молодежный образовательный центр "Эрмитаж" открывает фотолабораторию "Интерпретации. Тюмень". Проект подготовлен центром при поддержке фонда социальных инвестиций "Родные города".
Тюмень неспроста была выбрана для проведения фотопроекта. Этому городу больше четырех столетий. В нем сохраняется богатое историческое наследие Урала и Сибири.
– "Интерпретация. Тюмень" – проект, который интересен как начинающим, так практикующим фотографам и творцам видео-арта. Вместе с ребятами организаторы попытаются понять, что есть "столица деревень" и как следует понимать многогранную и многонациональную культуру. Будут использоваться различные техники и направления фотосъемки. Участники будут изучать город, обсуждать произведения каждого из ребят, вести отдельные проекты, а также создавать цельную общую экспозицию, – рассказала изданию "Тюменская область сегодня" куратор выставочного пространства "Контора пароходства" Александра Жернова.
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