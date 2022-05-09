Гран-при областного фестиваля КВН завоевала команда Тюменского района

Этой весной состоялся юбилейный областной фестиваль клуба веселых и находчивых среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Команда КВН "Сделано в Сибири" Тюменского района успешно выступила в обновленном составе.

Сборная района – команда "Сделано в Сибири" - неоднократный призер Кубка и фестиваля КВН среди инвалидов, лиги "ЗАПСИБ" МС КВН, Кубка команд КВН ВОИ Уральского Федерального округа и интегрированной лиги особого статуса Международного союза КВН "СВОЯ лига ВОИ".

Об ограничениях здесь не идет и речи – команду "Сделано в Сибири" приглашают в другие лиги, где играют здоровые люди. Весной этого года квнщики района практически полностью обновили состав команды под руководством бессменного капитана Эльзы Фоминой из Червишево. В сборную вошли в том числе спортсмен легкоатлет Николай Скворцов из Каскары и звезда комедийного телесериала "По колено" Иван Филиппов.

Несмотря на большие перемены, команда не утратила энергии и юмористического запала и уверенно завоевала гран-при весеннего фестиваля. Свой "Культурый код" (именно так была обозначена тема фестиваля) участники КВН демонстрировали в формате фристайл. И, как отметили члены жюри, команда "Сделано в Сибири" не выступала в роли агитбригады, а действительно играла в КВН. Секрет успеха команды председатель Общества инвалидов Тюменского района Татьяна Дедукова видит в неувядаемом актерском мастерстве, искрометном юморе, в прекрасной авторской работе и в оптимизме, без которого жить просто нельзя, сообщили в пресс-службе Главы Тюменского района.