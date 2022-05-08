Сотрудники краеведческого музея знакомят с Заводоуковском и его историей

Заводоуковск: Давайте знакомиться - так называлась туристическая программа, проведённая специалистами Заводоуковского краеведческого музея для клиентов одной из туристических компаний.

Туристы, приехавшие в город на выходные, познакомились с экспозициями музея, совершили увлекательную автоэкскурсию по городу, побывали на выставке работ заводоуковских мастеров и мастер-классах в творческом пространстве "Крылья", открытом недавно в ДК "Ритм", а также прошлись по уютным аллеям Центрального парка города.

Это – первый тур выходного дня, проведённый по программе "Заводоуковск. Давайте знакомиться". Интересная и насыщенная четырёхчасовая экскурсия – отличный шанс узнать город поближе. Не обошли вниманием сотрудники музея и жителей города. После долгого перерыва, связанного с коронавирусными ограничениями, 1 мая на Центральной площади Заводоуковска прошел окружной уличный фестиваль "Крылья Сибири. Zмей". Для заводоуковцев и гостей города музейщики организовали на улицах города выставку "Заводоуковск – столица безмоторной авиации", рассказывающую о выпуске в годы Великой Отечественной войны планеров на авиазаводе № 499.Специалисты краеведческого музея провели также для знатоков истории викторину "Крылья Заводоуковска". Участники отвечали на вопросы о прошлом малой родины.

По материалам Заводоуковского краеведческого музея