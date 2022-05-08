Тюменцы перестали заранее планировать отпуск

Тюмень оказалась среди популярных направлений для внутрироссийского отдыха. Регион, как и остальной Урал, интересует туристов. Причина – красивые виды и возможность искупаться. Таким наблюдением с интернет-газетой Вслух.ру поделилась президент Тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская.

"Туристы не горят желанием тратить на дорогу много времени, поэтому многие рассматривают только перелеты. Есть другой вариант – поезд. Но в этом случае тоже предпочитают короткое расстояние - сел вечером, утром уже вышел", - пояснила Любовь Матиевская.

Особенно интересуют туристов сейчас Новосибирск и, например, Красноярск. Нравится россиянам и Иркутская область - многие во время отпуска едут посмотреть Байкал. Привычная Турция тоже все еще остается популярной.

"Она всегда была в топе. Тюменцы любят отдыхать в Турции. По моей оценке, спад идет, но не сильный - те туристы, которые могут, все равно поедут в Турцию. Правда, если раньше путевки на лето покупали еще в январе, то сейчас глубина продаж упала - тюменцы сейчас планируют поездки максимум на ближайший месяц", - рассказала эксперт.