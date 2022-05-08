Тюменцев приглашают на серию событий к 9 мая

9 Мая с 13:00 до 21:00 на площадке мультицентра "Контора пароходства" тюменцы станут участниками перформанса, узнают о живописи в военное время, посетят выставку, а также услышат песни тюменских музыкантов.

С 15:00 до 17:00 в большом зале пройдет лекция "Великая Отечественная война и живопись" Елены Рындиной, научного сотрудника ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение". После этого с 18:00 до 22:00 состоится кинопоказ военных фильмов.

— Порой искусство передает больше, чем мы можем сказать. В нем сливаются мысли, душа и чувства. Оно объединяет, а это сейчас как никогда важно. Мы предлагаем тюменцам и гостям городам прочувствовать день и посмотреть на него с новой для себя стороны, — рассказала Юлия Саначина, руководитель мультицентра "Контора пароходства".

В конце программы с 19:00 до 20:30 гостей ждет перформанс и выступление региональных музыкантов. Также все желающие смогут увидеть выставку работ тюменской художницы Асии Утяшевой. Экспозиция будет расположена на веранде с 13:00 до 21:00. Напомним, мультицентр работает в майские праздники с 10:00 до 22:00, уточнила Мегатюмень.