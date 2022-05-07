На молодежный форум "ШУМ" приглашают тюменских медийщиков

До 20 мая деятели медиаиндустрии могут подать заявку на Всероссийский форум "ШУМ". Участники выполнят практические задачи в различных направлениях медиа совместно с опытными наставниками. Зарегистрироваться можно на сайте Росмолодежи.

Форум пройдет в Калининградской области с 21 по 27 июня. К участию приглашаются жители России в возрасте от 18 до 35 лет, занятые в сфере современных медиа: журналисты, блогеры, продюсеры, PR и digital-менеджеры, авторы подкастов и другие.

Как сообщили Moi-portal.ru в Медиацентре молодежной политики Тюменской области, участники поделятся на команды по пяти направлениям для работы над кейсами заказчиков и решением задач по креативным брифам: продакшн (аудио и видео), PR, дизайн, Digital, люди (инфлюенс-маркетинг и блогеры). Также они создадут контент для видеоплатформ, социальных сетей, разработают коммуникационные и PR-стратегии под руководством опытных экспертов и менторов.