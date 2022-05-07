Как составить генеалогическое древо, рассказали тюменцам

Советы дала основательница Музея тюменских историй Оксана Усманова. Она знает историю своей семьи вплоть до 16 века. Ее предки жили в Тюмени едва ли не с основания города. Когда-то она решила узнать о своих родственниках чуть больше, и до сих пор исследует семейное прошлое. Для помощи тем, кто тоже хочет составить генеалогическое древо, она основала Музей тюменских историй.

По словам Оксаны, начать изучение семьи стоит с интернета. Первый шаг - регистрация на всех бесплатных ресурсах для построения древа.

"Поищите там своих родственников, предков. Уже на этом этапе что-то откроется. Интернет в данном случае - великое благо", - пояснила Оксана Усманова.

Затем стоит поговорить с самыми пожилыми родственниками, расспросить о семье. Обязательно - под диктофон или видеозапись, чтобы не упустить важные имена и факты. Еще один важный ресурс - краеведческая литература. Там часто встречаются фамилии.

"Просматриваем сохранившиеся документы и фотографии. Помогут свидетельства о браках, смерти и рождении, трудовые книжки, даже членский билет профсоюза. Важно понять, где жил родственник. По фотографиям можно определить, как одет человек, к какому времени этот наряд относится", - рассказала эксперт.