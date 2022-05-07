К 9 Мая приурочено много патриотических акций, связанных с посадкой деревьев и декоративных кустарников

В мероприятиях участвуют школьники, учителя и работники разных организаций, представители общественности и просто инициативные жители Тюменской области. Они высаживают зелёные насаждения в общественных местах и во дворах своих домов, чтобы увековечить память о погибших в Великую Отечественную войну. Если вы задумали создать "зелёный памятник", то стоит прислушаться к советам опытных садоводов.

- Перед посадкой нужно обязательно узнать какие растения можно сажать рядом, чтобы они не "конфликтовали" между собой, а дружили, - говорит Нина Петрова. – Допустим, рядом с елью хорошо растут только другие хвойные культуры и отлично уживаются вересковые, например, жимолость. Зато яблони – очень поклaдистые, рядом с ними хорошо себя чувствуют многие культуры, но сами они хорошо себя чувствуют, если подальше от них посадить дуб, липу, тoполь, клен…Сирень, пихта и калина тоже угнетают яблони.

По словам Нины Петровой, вишне нрaвится расти рядом с вишней, чeрешней, виноградом, яблoней, не выносит чёрную смородину. Слива не любит соседство грyши, предпочитает черную смородину, уточнили в АиФ - Западная Сибирь.