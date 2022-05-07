Современный метод диагностики доступен жительницам Уватского района

Пациентки Областной больницы №20 в селе Уват уже почти год имеют возможность пройти современное обследование – кольпоскопию на новом цифровом оборудовании.

В августе 2021 года, в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в больницу поступил цифровой видеокольпоскоп. Прибор работает в женской консультации с. Уват. За неполный год специалисты и пациентки успели оценить преимущества нового аппарата, предназначенного для раннего выявления патологических изменений шейки матки и других органов. За 9 месяцев работы специалисты выполнили более 300 исследований и в сочетании с другими методами диагностики, выявили 5 случаев тяжелой дисплазии шейки матки и 2 случая карциномы, сообщила Юлия Дёминова, представитель пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области.

По словам Татьяна Костиной, врача-гинеколога ОБ №20, кольпоскопия -высокоинформативный, доступный, недорогой и безопасный метод диагностики заболеваний, практически не имеющий противопоказаний, позволяющий выбрать оптимальные способы помощи пациенткам. С помощью кольпоскопии можно выявить заболевание на ранних стадиях и уточнить локализацию процесса, когда его еще не видно невооруженным глазом. "Доступность этого исследования в рамках гинекологического осмотра имеет большое значение, – говорит Татьяна Костина. - И позволяет сохранить репродуктивную функцию пациентки".

Гинекологи прибегают к этому методу, если при обычном осмотре на кресле обнаружены подозрительные участки измененного эпителия на шейке матки. Тогда цель кольпоскопии – выявить мелкие очаги изменений, недоступные невооруженному глазу. Новый цифровой видеокольпоскоп за счёт мощного увеличения и способен выявлять патологию даже при незначительных изменениях формы и цвета. "Для нашего учреждения это значимое приобретение, позволяющее повысить качество оказания медицинской помощи женскому населению, – отметила главный врач ОБ №20 Наталья Телегина.