В акции "Окна Победы" приняли участие ишимские художники

Художники создали четыре изображения на окнах мультицентра "Моя территория" и билборды с исторической справкой об Ишиме в годы Великой Отечественной войны.

Ишимцы украсили окна и оформили информационные щиты, которые дополняют рисунки историей. На них написаны исторические факты о вкладе родного города в общую победу. Так, например, отображены ишимские колхозы и совхозы. Они стали одними из главных поставщиков сельскохозяйственной продукции на фронт. Также рассказана история бронепоезда "Патриот", который участвовал в освобождении левобережной Украины, Швейной Фабрики, выпускавшей фуфайки, брюки и рукавицы, и 1272-й стрелкового полка 384-й дивизии.

Окна Победы подготовили Лейла Насирова, Ася Тисарева и Анастасия Лобода. Горожане также внесли свой вклад в создание рисунков. Желающие присоединились к художникам и помогли в оформлении табличек и окон со стороны ул. Ленина.

— Необходимо чтить и никогда не забывать о подвигах, которые совершили наши предки. Мы ценим историю города и вклад каждого ишимца в Великую Победу. Будем рады, если как можно больше горожан узнает о событиях тех лет из наших билбордов, — комментирует Татьяна Зубрилина, руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме корреспонденту Мегатюмени.